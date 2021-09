Energiemarkt slaat op hol, huishoudens dreigen in de knel te raken

Een belangrijke nuance is dat de gasprijs ook snel weer kan dalen. Bijvoorbeeld als de winter zacht is of als de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Wat is dan nu verstandig om met een aflopend of al variabel energiecontract te doen?

"Ik weet het eerlijk niet", zegt lector Martien Visser. Op dit moment gaat de markt volgens hem op de langere termijn uit van een zachte winter en de opening van Nord Stream 2. "Als dat tegenvalt zullen de contracten nog duurder worden. Als het daarentegen meevalt en je hebt je net voor langere tijd vastgelegd, betaal je langere tijd meer dan noodzakelijk."

Productievermindering

De hoge energieprijzen spelen zeker niet alleen in Nederland. In andere Europese landen leidt het al tot protesten én ingrijpen door de overheid. Ook in Nederland wordt er al geprotesteerd, maar niet op straat. Grote energieverbruikers schreven deze week een brandbrief aan het ministerie van Economische Zaken. Ze eisen dat de overheid ingrijpt.

Aluminiumfabriek Aldel bevestigt na berichtgeving van RTV Noord dat het bij deze prijzen "snel klaar is".

Kunstmestproducent Yara gaat de productie van ammoniak in Europa met 40 procent verminderen, omdat de hoge gasprijzen de winst te veel drukt. De locatie in Sluiskil (Zeeland) zal een deel van die productievermindering voor zijn rekening nemen. Na het weekend verwacht het bedrijf meer duidelijkheid te hebben over de invulling en de impact van de productievermindering op Nederland.