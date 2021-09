Elektriciteitsnet komende jaren vol in Amsterdam en andere delen van Noord-Holland

Het elektriciteitsnetwerk van Liander is vol in een groot deel van Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen nieuwe supermarkten en grote bedrijven kunnen worden aangesloten in het gebied. In Amsterdam kan de wachttijd oplopen tot zes jaar.

In onder meer Alkmaar, Schagen, Bergen en Castricum is de maximale capaciteit bereikt. Het probleem speelt in dertien gemeenten en de netbeheerder verwacht dat dat binnenkort nog toeneemt. Dat zou komen door onder meer de groeiende economie en de digitalisering van de samenleving.

Niet alleen voor nieuwe grootverbruikers levert het volle netwerk problemen op. Ook kunnen bestaande bedrijven voorlopig niet uitbreiden. Liander verwacht dat het netwerk pas in 2025 voldoende is uitgebreid voor nieuwe aanvragen.

Oplossingen

De provincie Noord-Holland zegt samen met de netbeheerder te werken aan oplossingen. Op die manier moet worden voorkomen dat in nieuwbouwwijken geen scholen of supermarkten kunnen worden aangesloten op het net, schrijft NH Nieuws. Onder meer tussen Beverwijk en Oterleek worden versneld extra elektriciteitsleidingen aangelegd.

Daarnaast wil de provincie een mbo-campus opzetten waar technisch personeel kan worden opgeleid en investeren in waterstof- en warmtenetten.

Liander wil afspraken maken met grote elektriciteitsafnemers in de gebieden met capaciteitsproblemen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld op bepaalde momenten minder stroom afnemen zodat er ruimte ontstaat voor anderen. Bedrijven en organisaties die daaraan willen meewerken, krijgen daar een vergoeding voor.

Meer plekken

Het stroomnetwerk in Nederland dreigt op meer plekken in Nederland vast te lopen. Recent luidde netbeheerder Alliander nog de noodklok. Volgens het bedrijf is de vraag naar stroom op steeds meer plekken te groot. Tegelijkertijd is het aanbod van zonnestroom soms juist weer te hoog om afgevoerd te kunnen worden.

Het bedrijf pleit onder meer voor het subsidiëren van projecten die zich richten op de opslag van energie in batterijen.