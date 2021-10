Noord-Korea vuurt 'nieuw ontwikkelde' luchtafweerraket af

Noord-Korea heeft een "nieuw ontwikkelde" luchtafweerraket afgevuurd, bericht het staatspersbureau KCNA. Het is de vierde keer in een paar weken tijd dat de Noord-Koreanen een raket afvuren.

Eerder deze week lanceerde Noord-Korea al een hypersonische raket, en daarvoor werden onder meer ballistische raketten en een kruisraket met nucleaire mogelijkheden afgevuurd.

Volgens de Noord-Koreaanse wapenindustrie heeft de raket "nieuwe belangrijke technologieën". Het staatspersbureau spreekt van "opmerkelijke gevechtsprestaties". Zo zou de raket zeer snel kunnen reageren en buitengewoon nauwkeurig zijn.

Of de test ook is gelukt is niet duidelijk. Normaliter melden Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea dat Noord-Korea een rakettest heeft uitgevoerd, maar dat is nu nog niet gebeurd. De Noord-Koreanen zeggen dat de test van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van verschillende luchtafweerraketten.

Kim Jong-un afwezig

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was vermoedelijk niet bij de lancering aanwezig. Het staatspersbureau bericht dat Park Jong-chon bij de lancering was, een lid van het machtige Noord-Koreaanse politbureau en het centraal comité van de Koreaanse Arbeiderspartij.

Later vandaag is er een zitting van de VN-Veiligheidsraad over de recente Noord-Koreaanse rakettesten. Die bijeenkomst zou eigenlijk gisteren zijn, maar werd op verzoek van Rusland en China uitgesteld. Die twee landen hadden volgens persbureau AFP meer tijd nodig om de situatie te bestuderen.