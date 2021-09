Noord-Korea: rakettest was met hypersonische raket

De Noord-Koreaanse rakettest die gisteren door Zuid-Korea en de VS werd gemeld, was een proeflancering van een nieuwe hypersonische raket. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, dat spreekt van een geslaagde test.

Met hypersonische raketten wordt over het algemeen bedoeld dat de projectielen meer dan vijf keer de snelheid van het geluid halen, wat neerkomt op 6200 kilometer per uur. In tegenstelling tot de ballistische varianten gaan de hypersonische raketten niet via de ruimte, maar gaan ze op lagere hoogte op hun doel af. Door de hoge snelheid is het voor tegenstanders moeilijker om de raket te onderscheppen.

China, Rusland en de Verenigde Staten werken ook aan de ontwikkeling van hypersonische raketten. Maandag maakte de VS nog bekend dat er met zo'n raket is getest. Rusland meldde in juli een geslaagde test met een hypersonische raket.

Buurlanden bedreigd

Volgens Noord-Korea is de test van gisteren met het Hwasong-8-systeem goed verlopen. "In de eerste testlancering bevestigden de nationale defensiespecialisten de bestuurbaarheid en stabiliteit van de raket", staat in het KCNA-bericht.

Een Zuid-Koreaanse raketdeskundige denkt echter dat de Noord-Koreaanse test is mislukt, omdat de gemeten snelheid niet hoger was dan 2,5 keer de geluidssnelheid. Volgens hem kan de raket wel een bedreiging vormen voor buurlanden Zuid-Korea en Japan.

Na de mislukte vredesonderhandelingen met de vorige Amerikaanse president Trump heeft Noord-Korea het aantal rakettests opgevoerd. Ook de afgelopen weken waren er meerdere proeflanceringen.