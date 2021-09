Akkoord in VS over noodbegroting, financiële zorgen nog niet voorbij

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben ingestemd met een noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment een dreigende gedeeltelijke sluiting van de federale overheid afgewend. De noodbegroting is geldig tot 3 december.

Delen van de Amerikaanse overheid zouden worden stilgelegd als er niet op een tijd een akkoord zou zijn over de begroting. Dankzij het akkoord kunnen de salarissen van honderdduizenden ambtenaren worden uitbetaald en kunnen nationale parken en federale musea openblijven.

Verder wordt ruim 28 miljard dollar vrijgemaakt voor noodhulp na natuurgeweld, zoals de orkaan Ida, en er komt zo'n 6 miljard dollar voor hulp aan Afghaanse vluchtelingen. President Biden heeft het akkoord inmiddels ondertekend.

Problemen niet voorbij

In de Senaat waren er vooral bezwaren van de Republikeinen, omdat in het voorstel ook een bepaling was opgenomen waarin het zogeheten schuldenplafond zou worden opgehoogd. Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen.

Volgens de Republikeinen moeten de Democraten eerst gaan snoeien in de uitgaven, voordat het schuldenplafond (28,4 biljoen dollar) wordt verhoogd.

Uiteindelijk zijn de noodbegroting en het schuldenplafond gescheiden, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Minister Yellen (Financiën) zei deze week dat de VS op 18 oktober dat schuldenplafond bereikt. Naar verwachting kan de federale overheid daarna zijn rekeningen niet meer betalen. De Republikeinen en Democraten moeten nu over de verhoging van dat plafond een akkoord zien te bereiken.

Yellen zei te vrezen voor een ramp als de overheid zijn rekeningen niet meer zou betalen. Het vertrouwen in de kredietwaardigheid van het land zou worden geschaad, zei ze, met een financiële crisis of een recessie tot gevolg.