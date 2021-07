Experts: besmettingshausse onverwacht, grootste piek waarschijnlijk voorbij

Alle drie de deskundigen hadden een stijging van de besmettingen wel verwacht na de versoepelingen, maar zo'n explosie bij deze vaccinatiegraad hadden ze niet zien aankomen. Toch is het wel te verklaren, zegt Van Egmond. "Dit is wat er gebeurt als er een nieuwe ziekteverwekker komt in een populatie die daar niet tegen beschermd is."

Het overgrote deel van de besmette mensen afgelopen week was niet gevaccineerd, zegt de hoogleraar immunologie. "Hier zie je duidelijk die scheiding tussen de ouderen en de jongeren. De jongeren zijn gewoon nog niet genoeg gevaccineerd, dus daar gaat het virus rond."

Dekkers van het LUMC beaamt dat. "Dan fietst die deltavariant erdoorheen en die maakt alles net een beetje erger." Toch waren de besmettingen zonder deze mutatie van het virus ook opgelopen, zegt hij. "De variant is ongeveer 30 procent besmettelijker. Het maakt de dingen erger, maar het probleem zelf zou er zonder variant ook zijn geweest. Dan waren er in Enschede misschien 120 besmettingen in plaats van 180."

Wat weten we nu over de deltavariant? NOS op 3 legt het uit in deze video: