Wel of geen mondkapje? Discussie is weer terug nu besmettingen oplopen

Sommige zorginstellingen kiezen ervoor om de mondkapjesplicht weer in te voeren, zonder dat er een landelijke verplichting geldt. Zo is vanaf vandaag het gebruik van het mondkapje weer verplicht voor medewerkers in het ziekenhuis OLVG in Amsterdam. Ook alle bezoekers en patiënten wordt verzocht in de publieke ruimtes een mondmasker te dragen.

Het ziekenhuis voert de maatregelen opnieuw in, vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, en zeker in de regio rond Amsterdam. De maskers worden bij binnenkomst in het ziekenhuis uitgedeeld.