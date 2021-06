Winkeliers en supermarkten hopen op snel einde mondkapjesplicht: 'Dan kan de vlag uit'

Blijft verplicht in ov

Omdat het in het openbaar vervoer vaak niet mogelijk is om de anderhalvemetermaatregel in stand te houden, zal het mondkapje daar naar verwachting wel verplicht blijven.

"Vorig jaar juni werd het mondkapje als eerste in het openbaar vervoer ingevoerd", zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. "Toen zaten we op ongeveer 25 procent van het totale aantal reizigers van het jaar daarvoor. Toch was het toen al niet mogelijk anderhalve meter afstand te houden, bij het in-en uitstappen bijvoorbeeld, en op drukkere stations."

Inmiddels is het aantal gebruikers van het ov terug naar meer dan 50 procent. Daarom moet het mondkapje ook verplicht blijven, zegt Peters. Toch zijn er meer mensen die zich er niet aan houden. "Als mensen hier op worden aangesproken, dan wordt er negen van de tien keer wel gehoor aan gegeven."

Tussenfase

Het aantal bekeuringen neemt ondertussen wekelijks toe. "We hebben vorige week 300 bekeuringen uitgedeeld. De handhaving wordt lastiger, maar we willen dat buschauffeurs en conducteurs vooral proberen situaties te de-escaleren. Het zijn serviceverleners, geen politieagenten."

Nu ook het thuiswerkadvies vermoedelijk vervalt, is de verwachting dat het nog drukker gaat worden in het ov. Peters juicht dat alleen maar toe. "We willen juist mensen vervoeren. Hoe meer hoe beter, hopelijk zitten we aan het eind van het jaar op 80 procent."

Dat maakt handhaven wel lastiger, erkent de voorzitter van de openbaarvervoersorganisatie. "We zitten nu in een soort tussenfase, maar dat hoort erbij. Daarom hoop ik ook dat het kabinet ondubbelzinnig uit blijft leggen waar die mondkapjesplicht voor bedoeld is."