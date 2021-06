Kunnen we al voor september afscheid nemen van mondkapjes?

Wanneer kunnen we de verplichte mondkapjes afzetten in de trein, in winkels of overheidsgebouwen? Uit opinie-onderzoek in opdracht van de NOS bleek vorige week dat Nederlanders het mondkapje het liefst zien verdwijnen, van alle coronamaatregelen die nu gelden. Volgens de huidige regels gaat dat pas in september gebeuren.

Ook meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert op coronagebied, zien volgens het AD de mondkapjesplicht niet lang meer standhouden, nu het aantal besmettingen afneemt en het aantal gevaccineerden toe. Op zijn vroegst komende vrijdag weten we er meer over, als het demissionaire kabinet besluiten neemt over mogelijke versoepelingen.

'Nu is het moment'

OMT-lid Andreas Voss, ook hoogleraar infectiepreventie in Nijmegen, zegt in gesprek met de NOS: nu is het moment om na te denken over het loslaten van de mondkapjes. "We zijn gegaan van een lockdown naar de fases 'zeer ernstig' en 'ernstig' en zitten nu op 'zorgelijk', de op een na minst ernstige situatie. Ik denk dat je met temperaturen zoals deze tenminste een discussie moet voeren om mondkapjes toch achterwege te laten."

Belangrijkste daarbij is dat mensen onderling de anderhalve meter afstand kunnen houden, vindt Voss, en zich aan de andere basismaatregelen houden. "Ik zou het niet in het openbaar vervoer doen. Daar is afstand houden moeilijk."

Hard bewijs ontbreekt

Het grote probleem met mondkapjes is, eigenlijk al sinds het uitbreken van de pandemie, dat hard bewijs ontbreekt over hun werking tegen het virus. Voss: "Je kunt er eigenlijk niet goed onderzoek naar doen. Je kunt niet de helft van de maatschappij met een mondkapje op laten lopen en de helft zonder. We moeten het hebben van data uit ziekenhuizen, en we weten slechts zeer weinig uit de rest van de samenleving."

Dat laatste beaamt Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie aan het Radboudumc: "Het bewijs gaat alle kanten op. Het is ook lastig om een goede, gecontroleerde studie op dit onderwerp te doen. In de zorgt helpt het zeker, bij mensen die met coronapatiënten werken. Daarbuiten is het onduidelijk in hoeverre mondkapjes werken: het zal zeker een beetje helpen, maar is het nog proportioneel?"