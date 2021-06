RIVM roept jongeren op: laat je testen na vakantie in Spanje of Portugal

In Spanje is inmiddels ruim een kwart van de bevolking volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, in Portugal is dat iets meer dan 20 procent. "Het prikken onder ouderen schiet ontzettend op, maar jongeren hebben nog geen prik gekregen", zegt Zoutberg. "En sinds de noodtoestand vorige maand is opgeheven, lijkt de vreugde wel ontploft."

Ook zijn in zowel Spanje als Portugal flink wat coronaregels versoepeld. Zo werden vorige maand in Spanje de noodtoestand en de avondklok beëindigd. In de regio Baskenland geldt ook geen limiet meer op het aantal mensen dat mag samenkomen. "Parken en pleinen moeten ontruimd worden omdat er duizenden jongeren bij elkaar zijn", zegt Zoutberg.

In het Madrid gaat het nachtleven ook weer bijna volledig open. Dansen is (met mondkapje) toegestaan, buiten en op anderhalve meter. Maar Zoutberg ziet dat veel feestende jongeren zich daar niet aan houden. "Aan de ene kant zie je dat de overheid probeert de boel los te laten om toeristen te trekken, aan de andere kant worden de regels - met name door jongeren - slecht begrepen. De jongerencultuur is met elkaar op het strand, lekker feesten en drinken."

België zet Catalonië op rood

Het coronavirus blijft onvoorspelbaar en iedere versoepeling is riskant. Donderdag maakte de Britse regering bekend dat het Portugal weer schrapt van de 'groene lijst', na een stijging van het aantal besmettingen in Portugal. België heeft de Spaanse autonome regio Catalonië vanaf morgen zelfs op rood gezet, nadat deze regio anderhalve week eerder juist code oranje kreeg.

Toch denken de Spaanse en Portugese overheid er niet aan om de touwtjes weer aan te halen. "De druk vanuit de horeca en hotels is enorm", zegt Zoutberg. "Het land drijft op toerisme." Spanje had voor corona rond de 84 miljoen toeristen per jaar. Vorig jaar waren er dat nog geen 20 miljoen.

Zoutberg vermoedt dat de testregeling van het RIVM voor jongeren die terugkomen uit Spanje of Portugal een afschrikwekkende werking zal hebben. "Je ziet nu dat Britten die naar Portugal gaan in quarantaine moeten en drie tests moeten ondergaan als ze terugkomen. Dat houdt mensen tegen en ik denk dat ook jongeren wel zullen denken: shit, dan ga ik naar een land waar ik wel naartoe mag."