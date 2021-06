Veel vragen bij vakantiegangers door 'schemerzone' aan coronaregels

Een reis met de auto leidt weer tot andere vragen dan een vliegvakantie. Dat komt doordat mensen dan vaak door meerdere landen rijden. "Moet ik me dan in elk land apart laten testen?", is een van de vragen die volgens ANVR-directeur Oostdam bijvoorbeeld geregeld langskomt.

"Op veel van dit soort vragen hebben we een antwoord", waarbij hij met name verwijst naar de reisadviezenwebsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Maar op heel veel vragen ook nog niet."

Wachten op EU-reiscertificaat

Hij verwacht dat het EU-reiscertificaat daar verandering in zal brengen. Vanaf 1 juli kunnen Europeanen daarmee aantonen dat ze zijn ingeënt, onlangs negatief zijn getest op covid-19, of hersteld zijn van een besmetting. Het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met de regelgeving rondom het certificaat.

De hoop is dat Brussel met de invoering ervan ook de regels voor vakantiegangers binnen de EU kan stroomlijnen. Zo is het de bedoeling dat de Nederlandse CoronaCheck-app vanaf 1 juli ook gebruikt kan worden in het buitenland. Maar demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge hield vandaag een slag om de arm.

'Zo veel mogelijk harmonisatie'

De meningen over de werking van het Digitale Covid Certificaat lopen nu nog uiteen. "We streven naar zo veel mogelijk harmonisatie, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk toch bilateraal met sommige EU-landen afspraken zullen moeten maken", zei De Jonge.

Het is dus nog even afwachten hoeveel vragen het certificaat zal wegnemen en hoeveel er daarvoor in de plaats komen.