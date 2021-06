Vanaf 23 juni geldt vaccinatie als alternatief voor toegangstest

Vanaf 23 juni kunnen mensen die gevaccineerd zijn via de CoronaCheck-app toegang krijgen tot locaties en evenementen in Nederland. Demissionair minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de app vanaf die dag geschikt moet zijn om vaccinatiebewijzen te genereren. Nu is voor toegang tot bijvoorbeeld een festival of een voetbalwedstrijd een negatieve test noodzakelijk, ook al ben je gevaccineerd.

Om de privacy te garanderen kan de controleur op de app alleen de geboortedatum en de initialen van de betrokkene zien, niet of iemand gevaccineerd, getest of hersteld van corona is. Een QR-code geeft uiteindelijk toegang.

Een week later, per 1 juli, moet de app ook ingezet kunnen worden voor vakantiereizen naar het buitenland, maar De Jonge legde uit dat er daarvoor nog wel een aantal harde noten moeten worden gekraakt in de EU. De lidstaten hebben verschillende ideeën over hoe dat Digitale Covid Certificaat (DCC) moet gaan functioneren.

"We streven naar zo veel mogelijk harmonisatie, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk toch bilateraal met sommige EU-landen afspraken zullen moeten maken", zei De Jonge.

Pas 14 dagen na vaccinatie geldig

Sommige lidstaten willen dat er pas 14 dagen na vaccinatie een DCC kan worden afgegeven, omdat de bescherming tegen het virus dan pas optimaal is. Maar dat zou betekenen dat mensen niet vlak na hun vaccinatie op vakantie kunnen, of alsnog een coronatest moet laten doen.

Nederland zal er binnen de EU op aandringen dat de vaccinatie vrijwel direct toegang geeft tot het buitenland. Alle vaccins moeten worden geaccepteerd en alle landen moeten het erover eens zijn of ook 1 prik genoeg is voor reizen. Ook wil ons land dat de risico's van landen anders ingeschat gaan worden.

Nu gaat een land pas op groen als er minder dan 25 besmettingen per 100.000 inwoners zit. Ons land wil die grens optrekken naar 75 per 100.000 inwoners. Nederland heeft op dit moment rond de 200 besmettingen per 100.000 inwoners, maar dat aantal daalt snel. Ook voor oranje gebieden zou de grens omhoog moeten, vindt het kabinet.

Geldigheidstermijn testen

Er heerst ook nog verschil van mening tussen de EU-landen over de geldigheidstermijn van coronatesten. Sommige landen eisen een PCR-test die uiterlijk 48 uur oud is, maar dat zou betekenen dat toeristen die met een overnachting naar Zuid-Europa reizen onderweg een test moeten laten doen. PCR-testen zouden 72 uur geldig moeten zijn, sneltesten 48 uur, is de inzet van het kabinet.

Daarnaast wil Nederland dat kinderen onder de 12 jaar vrijgesteld worden van de testverplichting. In het huidige voorstel hoeven alleen kinderen onder 6 zich niet te laten testen.

Volgende week dinsdag komen de EU-ministers in Luxemburg bijeen om de verordening over het Digitaal Corona Certificaat vast te stellen. Het Nederlandse parlement moet dan ook nog een wetswijziging goedkeuren voordat de regeling op 1 juli in kan gaan.