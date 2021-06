Dit weekend openen meer deuren met toegangstesten, 'had half jaar eerder gekund'

Er is maanden over gedebatteerd en de kosten zijn geraamd op 500 tot 700 miljoen euro: toegangstesten. Vanaf komend weekend mogen er - bovenop de versoepelingen - méér dan vijftig bezoekers naar sportwedstrijden, theaters, horeca en casino's als zij een negatieve testuitslag kunnen laten zien en anderhalve meter afstand kunnen houden.

Als de coronacijfers de goede kant op blijven gaan, mag er vanaf 30 juni nog meer. Dan hoeven bezoekers aan evenementen ook geen anderhalve meter afstand meer te houden als negatief zijn getest, net zijn hersteld van corona óf volledig zijn gevaccineerd. Ondernemers zijn blij, maar zij en ook onderzoekers vragen zich af: had het toegangstesten niet eerder kunnen beginnen?

Met 500 man in de club

"Wij zeiden natuurlijk vorig jaar al 'kom maar door met die testen, dan kunnen we misschien na de zomer gewoon open'", zegt Sander Groet. Hij is eigenaar van club Shelter in Amsterdam. Ook discotheken en nachtclubs kunnen, als alles meezit, eind juni na zestien maanden weer open.

Afgelopen weekend ging Shelter al voor één avondje open. Bij dit Fieldlab-evenement hoefden bezoekers geen anderhalve meter afstand te houden. De animo voor de eerste clubnacht in tijden was enorm, vertelt Groet. Er waren 30.000 aanmeldingen voor de avond, 500 mensen mochten naar binnen.

Tess Klinkert was één van de gelukkigen. Ze werd achttien tijdens de coronacrisis en had dus nog nooit een club van binnen gezien. Ze had er best een coronatest voor over om een avond alle stress van afgelopen tijd weg te dansen. "We kunnen vieren dat de examens voorbij zijn, we kunnen vieren dat het het allereerste clubfeest is voor ons en dat we als achttienjarigen naar binnen kunnen gaan."

Lang hadden nachtclubs geen enkel zicht op heropening. Door mee te doen met de test voor het openen met toegangsbewijzen wil Groet de nachtclubs op de kaart zetten. "Ik doe mee om te laten zien: we zijn er. En stel, er komt ooit weer een volgende golf, dan kunnen we gewoon openblijven. En dat is voor ons natuurlijk winst."