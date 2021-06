Toch covid-stempel in het gele boekje, maar wat heb je eraan?

Maar waarom gaat de GGD nu dan alsnog stempels uitdelen? Dat heeft verschillende redenen. Koepelorganisatie GGD GHOR ziet de stempel als een service aan klanten. "Veel mensen vonden het prettig om ook een stempel in het boekje te krijgen", zegt directeur De Gouw. "De GGD heeft uit klantvriendelijkheid besloten daaraan tegemoet te komen."

Maar een stukje klantenservice is het maar voor een deel. Op 18 mei stemde een meerderheid van de Tweede Kamer namelijk om het covid-19-vaccin ook in het gele boekje bij te laten schrijven. Met die aangenomen motie had dus op den duur sowieso iets moeten gebeuren.

Beter dan niets

Ook vanuit de reisbranche is er druk. De zomervakantie is in aantocht en veel Europeanen zullen op reis gaan. De EU is het inmiddels eens over een EU-certificaat, dat op 1 juli in gebruik genomen zou moeten worden. Lidstaten kunnen hierop nog een paar weken uitstel krijgen.

Volgens de ANVR zit Europa dus momenteel in een tussenfase. Er is nog geen officieel, door de EU-erkend covidcertificaat, en dus is een boekje met stempel voor de vroege vakantiegangers beter dan niets, beredeneert de brancheorganisatie.

Een Europees afgestemd coronacertificaat blijft de beste optie, benadrukt directeur Oostdam. "Als dat niet kan, dan zou een boekje of los formulier ervoor kunnen zorgen dat je op vakantie kan." Toch verwacht Oostdam dat als het covidcertificaat niet op tijd van de grond komt, landen eerder elkaars toegangsapp zullen gaan gebruiken en dus niet het gele boekje.

Het belangrijkste is volgens Oostdam nu dat er snel iets beschikbaar komt. "Even plat gezegd zal het ons een zorg zijn wat het is, als reizigers maar op pad kunnen."