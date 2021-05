Niet iedere GGD registreert coronavaccinatie in het gele boekje

Dat wilde de in februari gevaccineerde zorgmedewerker Sigried Koster, die graag op vakantie wil naar IJsland. "Ik was gevaccineerd op mijn werk, dus ik belde de GGD om achteraf een sticker in het boekje te zetten. Maar de GGD in Assen wilde dat niet doen, ze zeiden niet waarom." Koepelorganisatie GGD GHOR laat vandaag weten dat elke GGD-regio zelf mag bepalen of ze het boekje invullen.

De Groot begrijpt niet waarom sommige GGD's niet meewerken. "Je moet een plan B hebben, voor een situatie als nu, waarin een Europa-breed vaccinatiebewijs er nog niet is." Ze bracht het nut en de internationale status van het gele boekje vorig jaar onder de aandacht van VWS en koepelorganisatie GGD GHOR, maar dat was tevergeefs. Op de vaccinatie-uitnodigingen die het RIVM verstuurt, wordt niet vermeld dat de genodigde het boekje kan meenemen.

"Mensen gaan ermee naar de GGD's als ze hun prik halen, maar sommige GGD's willen het niet invullen. Vervolgens bellen mensen ons voor hulp, maar wij kunnen niets doen", zegt Willeke de Groot, directeur overheid van de Staatsdrukkerij en -uitgeverij (SDU), die het boekje uitgeeft. Volgens SDU speelt dat met name in GGD-regio's Haaglanden, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland.

Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Het vaccinatieboekje is een officieel, meertalig vaccinatieregistratiesysteem van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Wereldgezondheidsorganisatie. Het wordt al jaren gebruikt voor het registreren van reisvaccinaties, zoals het hepatitisvaccin.

@woukevscherrenb Dag Wouke, iedere GGD bepaalt zelf of zij de registratie bijschrijven in het gele boekje. Het wordt zeker niet verboden, maar het is ook geen vast beleid. Het belangrijkste is het registratiebewijs dat je meekrijgt op papier. Het boekje is dan extra ⤵️ https://t.co/vfsgTsVX2s

De Groot stelt dat het meertalige gele boekje bij uitstek geschikt is als vaccinatiebewijs in het buitenland, in tegenstelling tot het Nederlandstalige registratiebewijs van de GGD. Maar het ministerie van VWS laat weten: "Niet elke Nederlander is in het bezit van zo'n boekje, laat staan andere Europeanen. Bovendien wil de EU een vaccinatiebewijs met een interoperabele, digitaal leesbare QR-code. Het gele boekje voldoet daar niet aan."

De afgelopen dagen werd bekend dat de EU binnenkort komt met een app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn.

Vandaag maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat het wereldwijde reisverbod per 15 mei wordt opgeheven. Dat houdt in dat het na 15 mei weer mogelijk is dat landen op geel of groen worden gezet. Daarna wordt waarschijnlijk duidelijk of er wel of geen vaccinatiebewijs nodig is om verschillende landen te bezoeken.