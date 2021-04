Vaccinatiepaspoorten komen straks in vele soorten en maten voor

Denemarken

Vooruitlopend op het besluit uit Brussel werkt EU-lidstaat Denemarken met een soort gezondheidsverklaring. Die coronapas is onderdeel van een digitale app op de smartphone die toegang verschaft tot je elektronische medisch dossier, iets wat de Denen al lang hebben maar in Nederland nooit van de grond is gekomen. De coronapas laat zien of je negatief getest bent of antistoffen hebt. Een papieren versie is ook beschikbaar.

Wat kun je ermee? Nu kun je met de coronapas op een terras zitten, naar de kapper, massagesalon of een tattooshop. Omdat Denemarken stapsgewijs aan het versoepelen is, wordt die pas steeds handiger. Vanaf 6 mei kom je daarmee restaurants, theaters en kleine concertzalen in, een paar weken later ook pretparken en binnensportevenementen.

Nadeel: Het is geen paspoort en je kunt er dus niet mee op reis. Het is alleen een bevestiging dat je negatief bent getest of volledig bent hersteld van corona. Omdat Denemarken, net als Nederland, naar een testsamenleving toewerkt, zal het langere tijd van belang blijven om je vaak te laten testen en de uitslag daarvan steeds via de app aan te tonen.