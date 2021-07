Organisatie Verknipt-festival schrikt van besmettingen: 'QR-code streng gecontroleerd'

De organisatie van het Verknipt-festival in Utrecht is geschrokken van het aantal besmettingen onder de bezoekers. Circa duizend deelnemers aan het tweedaagse muziekfeest zijn besmet geraakt met het coronavirus.

Volgens de organisatie kwamen in totaal 20.000 bezoekers op het openluchtfestival op 3 en 4 juli af. Van de bezoekers op de eerste dag raakten er volgens de GGD 448 besmet. Onder festivalgangers op de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen.

Vergunning

De organisatie schrijft dat tot vlak voor het begin van het evenement met de gemeente Utrecht is gesproken over de vergunning en de coronamaatregelen. "Dat heeft onder meer geresulteerd in een 45 pagina's tellend document met aanvullende coronaprotocollen", schrijft de organisatie in een reactie.

Ook zou er streng zijn gecontroleerd op QR-codes. "We konden aan de hand van de QR-codes echter niet zien of mensen die op basis van een Janssen-vaccinatie, een herstelbewijs of Testen voor Toegang hadden gekregen."

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was op 3 juli ook aanwezig op het festival. "Best wel spannend om na zo'n lange tijd weer zoveel mensen dicht bijeen te zien. Mensen die alleen met een QR-code toegang krijgen omdat hier zelfs de 1,5 meter niet meer geldt", schreef ze toen op Twitter.