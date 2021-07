Aantal besmettingen in week tijd verzesvoudigd

De vrijdag ingevoerde maatregelen helpen, denkt het RIVM. "We zien dat het aantal besmettingen de laatste dagen niet verder stijgt" aldus Van den Hof. Dat geeft de hoop dat we het ergste gehad hebben. We verwachten dat de explosieve toename uit de lucht is." Het kan echter wel weken duren voordat het aantal infecties weer is gezakt, denkt ze.

Meer positief

Van de mensen die zich in de teststraten melden, zijn er steeds meer positief. De afgelopen week was dat 13,4 procent; een week eerder nog 4,6 procent. Dat is een teken dat het virus zich verder verspreidt en dat het hogere aantal besmettingen niet alleen door een groter aantal testen kan worden verklaard.