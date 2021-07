Corona gehad, gevaccineerd en toch besmet: 'Ik dacht, hoe kan dit nou?'

Klaas Jan (38) uit Dalfsen, werkt als freelance radiotechnicus en regisseur

"Eind maart dit jaar had ik milde klachten. Mijn reuk was verdwenen en ik voelde me een paar dagen lamlendig. Op 16 juni kreeg ik één prik van Pfizer, omdat ik dus al corona had gehad."

Bijna twee weken later ging het mis. "Op maandag 28 juni kreeg ik een vieze koffiesmaak in mijn mond. Ik dacht eerst dat ik te veel koffie had gedronken, maar dinsdag had ik er nog steeds last van. Die woensdag werd ik wakker met hoofdpijn, heb ik me laten testen en bleek ik positief."

Op maandag en dinsdag ging Klaas Jan nog naar het werk. "Gelukkig heb ik verder niemand besmet. Toen de GGD mij belde dat ik positief was, zeiden ze dat het voor hen ook een raadsel was hoe het kan dat je in zo'n korte tijd twee keer positief kan zijn."

"Nu voel ik me weer helemaal goed. Ik ben nu wel weer meer mijn handen gaan wassen en ik houd ook weer beter afstand. En als ik een extra prik zou kunnen krijgen om mijn weerstand te verhogen, dan zou ik dat best willen."