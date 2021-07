Israël begint met derde dosis Pfizer, een 'booster shot': 'Kan levens redden'

In het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv zijn ze vandaag al begonnen met het toedienen van een derde prik, zegt hoogleraar Eyal Leshem, hoofd van de afdeling voor reisgeneeskunde en tropische ziekten. Wie een zwak immuunsysteem heeft, is bij zo'n booster gebaat, zegt hij: "Ook al hebben we nog geen duidelijk bewijs van de werkzaamheid van zo'n derde dosis, we denken dat deze groep er beter door beschermd zal zijn."

Hele bevolking een derde prik

In Israël ligt ook al de vraag op tafel of de hele bevolking van 12 jaar en ouder een derde dosis zou moeten krijgen, bijvoorbeeld zes maanden na de tweede prik. Maar zover is het voorlopig nog niet. "We onderzoeken de kwestie, maar we hebben er nog steeds geen definitief antwoord op", zei de Israëlische minister van Volksgezondheid gisteren op de radio.

De discussie volgt op berichten van producent Pfizer, die vorige week meldde dat het vaccin na 6 maanden aan kracht zou verliezen. De farmaceut claimt dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Een kanttekening daarbij is dat het onderzoek dat deze claim zou onderbouwen, nog niet is gepubliceerd.

Voor Israël is het een relevante kwestie, want de grote meerderheid van de bevolking is ingeënt met het Pfizer-vaccin. Voor veel mensen is het vanwege de snelle Israëlische vaccinatiecampagne bovendien al een half jaar geleden dat ze de tweede dosis kregen. Zij zouden nu dus al in aanmerking komen voor een booster.