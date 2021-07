Een derde bezoekers discotheek Enschede besmet met corona, voorbode voor deze zomer?

Veldepidemioloog Baidjoe vermoedt dat er iemand in de discotheek aanwezig was die relatief makkelijk het virus kon overdragen, geholpen door de omstandigheden. "Zoals slechte ventilatie, weinig afstand tot elkaar en veel schreeuwen. Daarnaast is op dit moment een laag aantal geïnfecteerden verantwoordelijk voor een hoog aantal infecties. Door dit soort evenementen zijn de uitbraken dan ook meteen redelijk groot, ook de deltavariant kan daar mogelijk een extra negatieve rol in spelen."

Zelf had Baidjoe liever een ander systeem gezien, waarmee er minder afhankelijkheid was van de goede wil van een ondernemer of bezoeker. "Ik had liever bijvoorbeeld een sneltestpunt gezien op het plein waar de horeca zit, waar mensen dan eerst langs moeten. Dan zijn er veel mensen sowieso getest en is er ook meteen een hogere compliance vanwege de laagdrempelige toegankelijkheid."

Hij verwacht meerdere uitbraken zoals in Enschede. "Het is daarom ook interessant te zien wat we doen met het festivalseizoen. Het lijkt mij niet verstandig om dat helemaal in de klassieke vorm door te laten gaan, hoe leuk het ook is om met z'n allen in de Alpha-tent te staan. Er zijn nog te veel significante gaten bij het vaccineren, ook onder hoog-risicogroepen."