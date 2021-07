Grapperhaus waarschuwt horeca: beter controleren bij toegang

Horecaondernemers en organisatoren van evenementen moeten beter gaan controleren of bezoekers wel echt getest of gevaccineerd zijn. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie gezegd na een overleg met de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen. Die kregen daar ook een update over de pandemie van RIVM-directeur Van Dissel.

Volgens Grapperhaus bekijkt het kabinet of er extra maatregelen nodig zijn om de stijgende besmettingscijfers terug te dringen. Mogelijk zijn die het gevolg van gebrekkige controle bij toegang. Verschillende horecagelegenheden blijken besmettingshaarden.

"Het systeem is goed", zei Grapperhaus, "maar dan moet je je wel aan de regels houden". Het afgelopen weekend bleek dat bij veel zaken er niet of nauwelijks gecontroleerd werd.

Vanmiddag heeft de minister een gesprek met Koninklijke Horeca Nederland, de brancheorganisaties die hij zal oproepen de handhaving aan te scherpen. Als horecazaken in gebreke blijven, moeten burgemeester niet schromen om zo'n gelegenheid een tijd te sluiten.

"Anders ga je hetzelfde krijgen als in september vorig jaar", zei Grapperhaus. Toen was de conclusie dat er te snel versoepeld was en dat de regels weer aangescherpt moesten worden.