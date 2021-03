Haagse plannen: wat mogen we eten, drinken en roken (en wat niet)?

Over het roken van meer dan tabak heeft Forum wel een idee: softdrugs geleidelijk legaliseren. "Op dit moment is de aanvoer verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand." D66, Denk, SP en PvdA vinden grotendeels hetzelfde. GroenLinks is daarbij óók nog voor legalisering, ook van xtc en paddo's. D66 vindt dat dan weer te ver gaan, maar wil wel een xtc-experiment met gereguleerde verkoop en productie.

Yogasnuiver

Partijen die minder mild staan tegenover drugs zitten vooral in de christelijke/ christendemocratische hoek. CDA wil af van normalisering van drugsgebruik en haalt daartoe de "yogasnuiver" weer van stal. "Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde." De partij stelt onder meer een uitsterfbeleid voor voor coffeeshops. SGP en ChristenUnie willen de wietwinkels niet eens de tijd geven om uit te sterven. Coffeeshops per direct dicht, is het idee.

Al met al best wat ideeën over wat Nederlanders al dan niet mogen nuttigen. Over haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen zullen de partijen zich na de Tweede Kamerverkiezingen buigen aan de onderhandelingstafel.