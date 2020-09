Staatssecretaris schuift suikertaks op lange baan: 'Geen bewijs dat het werkt'

Er komt voorlopig geen suikertaks. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een onderzoek van het RIVM naar soortgelijke initiatieven in Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk toelicht.

De suikertaks, een hogere prijs voor suikerhoudende dranken, zou de consumptie daarvan moeten verminderen. Het doel is om overgewicht en ziektes die daaruit voortkomen tegen te gaan, maar volgens het RIVM is er daarvoor nog geen hard bewijs.

Langetermijneffecten voor de gezondheid zijn volgens het RIVM nog niet goed aantoonbaar omdat de suikertaks in die landen nog niet zo lang geldt. Daarnaast is overgewicht niet alleen het gevolg van de inname van suikerhoudende dranken, maar zijn er meer factoren die een rol spelen. Voor het tegengaan van overgewicht ook andere maatregelen denkbaar, schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verkoop suikerdrankjes wel gedaald

Wel blijkt dat in de drie landen de verkoop van suikerhoudende dranken is gedaald en dat er meer niet-belaste dranken werden verkocht. In het Verenigd Koninkrijk werd de samenstelling van suikerhoudende dranken aangepast zodat ze niet meer belast zijn. In Noorwegen steeg de verkoop van flessen water, maar het is niet duidelijk of dat een gevolg was van de taks.

Blokhuis stelt dat hij de taks nog niet invoert omdat hij in het Nationaal Preventieakkoord andere afspraken heeft gemaakt om overgewicht tegen te gaan. Zo hebben frisdrankfabrikanten het aanbod gedaan om de hoeveelheid suiker in hun producten terug te dringen.

Blokhuis houdt de deur nog wel open voor het duurder maken van ongezonde producten en goedkoper maken van gezonde levensmiddelen.