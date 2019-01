Btw-verhoging maakt ook gezond eten duurder. Waarom eigenlijk?

Pizza Hawaï

Waarom worden gezonde producten niet met minder btw geprijsd dan ongezonde producten? Die vraag heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën al vaker moeten beantwoorden. "Het is logisch om een stimulans te geven aan gezond eten. Alleen de btw is daar niet heel geschikt voor. Alleen al het afbakenen is lastig: wat is precies groente en vlees? Bijvoorbeeld een pizza Hawaï met ham en ananas: is dat dan gezond?"

Het is een bewuste keuze van de overheid om de belasting op loon te verlagen en de kosten om te consumeren omhoog te doen. Snel: "Per saldo hopen we dat de verlaging op de inkomstenbelasting meer waard is dan wat je meer moet betalen. Bijvoorbeeld aan je energierekening, want die gaat ook omhoog. Maar ook bijvoorbeeld aan producten die we op de markt moeten kopen."

Groenteboeren zouden graag zien dat op hun producten helemaal geen btw wordt berekend. Maar volgens Snel is het niet mogelijk om daar geen belasting op te heffen: "Er zijn Europese regels die ons dwingen om op bepaalde categorieën altijd belasting te heffen."