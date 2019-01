Verwarring over prijzen supermarkt door btw-verhoging

Veel supermarkten openden vandaag voor het eerst na de jaarwisseling weer hun deuren. Klanten moesten hun hoofd er even bijhouden, want nog niet overal zijn de prijskaartjes vervangen.

De prijzen moeten worden aangepast vanwege een belastingverhoging. Vanaf 1 januari moet er 3 procentpunt meer btw betaald worden over voedingsmiddelen. Dat betekent dat veel producten iets duurder zijn geworden.

Monsterklus

Op sommige plekken zal er verwarring zijn geweest over de prijs van een zakje chips of flesje cola. Bij Albert Heijn gelden bijvoorbeeld al de nieuwe prijzen, maar stonden er aan het begin van de dag de oude prijzen nog op de etiketten.

Klanten werden er overigens met borden bij de ingang wel op gewezen wanneer een winkel de etiketten met prijzen nog moest vervangen.

Het bedrijf hoopt dat de prijzen inmiddels allemaal zijn aangepast. "Wij streven ernaar vandaag alle schapkaartjes vervangen te hebben", zegt een woordvoerder. Een "monsterklus" noemt ze de omprijsactie.

Mensen die voor januari online boodschappen hebben besteld die nog geleverd moeten worden, betalen bij het afrekenen waarschijnlijk iets meer dan ze dachten. Klanten werden daar al wel op gewezen tijdens het online bestellen.

Product gratis

Jumbo is - anders dan marktleider Albert Heijn - de laatste weken van het oude jaar al begonnen met het aanpassen van de prijzen. De komende weken moeten er nog veel prijskaartjes verwisseld worden.

"We hebben ongeveer 32.000 artikelen. En die moeten we in 620 winkels aanpassen qua prijs", zegt Ton van Veen, financieel topman bij Jumbo. "Daar heb je gewoon wat tijd voor nodig."

Het uitgangspunt bij Jumbo is dat het prijskaartje overeenkomt met wat er aan de kassa betaald wordt. "Wijkt de kassaprijs van een product af van de schapprijs? Dan krijgt de klant het product gratis mee", zegt een persvoorlichter.

Alles al om

Aldi-supermarkten hebben net als Albert Heijn alle prijzen in één keer omgezet. "De kaartjes en de prijzen aan de kassa, alles is op 1 januari omgegaan", zegt een woordvoerder.