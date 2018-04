Komt er ook een suikertaks op frisdrank in Nederland?

Het Centraal Bureau Levensmiddelen, de branchevereniging van levensmiddelenproducenten, ziet een suikertaks absoluut niet zitten. "Frisdrankfabrikanten gebruiken in Nederland al veel minder suiker dan een aantal jaar geleden en dat hebben we bereikt zonder een taks", zegt directeur Marc Jansen. Ook de Nederlandse frisdrankfabrikanten zelf wijzen daar steeds op.

Zo wil ook Vrumona, die onder andere Pepsi, Crystal Clear en Royal Club bottelt, de suikers in de frisdranken verder terugdringen. Inmiddels zou 57 procent van de frisdranken van het bedrijf geen toegevoegde suiker meer bevatten. Frisdrankbottelaar Refresco zegt de hoeveelheid suiker in de dranken in twee jaar tijd al te hebben teruggebracht met 14 procent. Unilever heeft het suikergehalte in Lipton Ice Tea afgelopen jaar zelfs gereduceerd met 45 procent.

Suikertaks

Toch denkt Kees de Graaf, professor voedingswetenschappen aan de Wageningen Universiteit, dat een suikertaks op frisdranken een goed idee kan zijn. "Zo'n taks kan er voor zorgen dat bedrijven nog sneller de hoeveelheid suiker in hun frisdranken verminderen. Dat is echt nodig. Diverse onderzoeken tonen aan dat je door vloeibare suikers veel sneller dik wordt."

In landen als Mexico en Hongarije is al een aantal jaar een suikertaks en daar is de hoeveelheid suiker die mensen binnenkrijgen flink afgenomen. Al moet er volgens De Graaf wel een kanttekening bij worden geplaatst. "In Mexico werkt de suikertaks het best als het gaat om mensen met een lager inkomen. Dat komt waarschijnlijk doordat deze mensen de suikertaks eerder voelen in hun portemonnee. Niettemin blijft het een positief effect."

In Groot-Brittannië lijkt de suikertaks, die sinds 1 april van kracht is, in ieder geval in rap tempo tot resultaten te leiden. Producenten verminderen drastisch de hoeveelheid suiker in hun producten, zodat hun product niet veel duurder wordt.

Volgens Britse autoriteiten gaat het zelfs om een afname van mogelijk 50 procent. Maar het is nog te vroeg om te zien of consumenten door de suikertaks ook daadwerkelijk minder zoete frisdrank kopen.