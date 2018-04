Frisdranken in Groot-Brittannië minder zoet vanwege suikertaks

De invoering in Groot-Brittannië van belasting op suikerhoudende frisdranken om overgewicht terug te dringen, is een groot succes. Voorafgaand aan de invoering hebben veel frisdrankproducenten de hoeveelheid suiker in hun producten verlaagd.

De maatregel werd eerder deze maand van kracht. Hij maakt onderscheid tussen frisdrank met 5 tot 8 gram suiker per 100 milliliter (sinas) en frisdrank die meer suiker bevat (cola, energiedrank). Daardoor is de prijs van frisdranken uit de eerste groep bijna 20 procent per liter omhoog gegaan, die van dranken uit de tweede groep zo'n 25 procent.

Frisdranken met minder dan 5 gram suiker per 100 milliliter zijn vrijgesteld, net als fruitdranken zonder toegevoegde suiker.

Snel

Dat makers van frisdranken zich zo snel zouden aanpassen, had de regering niet verwacht. Zo bevatten Fanta en Sprite vorig jaar nog meer dan 8 gram suiker per 100 milliliter. Nu zit er minder dan 5 gram per 100 milliliter in, zodat de prijs hetzelfde kan blijven. Dat geldt ook voor huismerken van de grote supermarktketen Tesco.

"Het gevolg is dat de hoeveelheid suiker in Britse frisdranken nu al met 30.000 ton is afgenomen. De regering ging ervan uit dat het allemaal veel geleidelijker zou gaan", zegt correspondent Tim de Wit in het NOS Radio 1 Journaal.

Een gevolg is ook dat deze heffing op suiker de schatkist minder oplevert dan was gedacht; geen 600 miljoen euro per jaar, maar minder dan de helft. De opbrengst gaat naar het ministerie van Onderwijs, die het voor de bestrijding van obesitas inzet.

Jamie Oliver

Aan de invoering van de heffing ging een jarenlange campagne van voorstanders vooraf. Onder anderen tv-kok Jamie Oliver constateerde dat veel Britten te dik zijn en dat daar wat aan gedaan moet worden.

De Conservatieve regering vond lang dat deze maatregel betuttelend zou zijn. Maar het overgewichtprobleem is inmiddels zo groot dat de regering wel moest, zegt De Wit. Tien jaar geleden was 1 op de 10 Britten te zwaar, nu is dat 1 op de 3.

Volgens de Britse minister van Volksgezondheid krijgt de gemiddelde Britse tiener elk jaar een hoeveelheid suiker binnen die gelijk is aan de inhoud van een badkuip.