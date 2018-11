Nominaties woord van het jaar bekend: yogasnuiver, plogging, blokkeerfries

De achttien genomineerde woorden en de uitleg van Van Dale:

balanstrutje - carrièrevrouw die te veel bezig is met de balans tussen werk en privé om te kunnen doordringen tot de top van het bedrijfsleven

blokkeerfries - elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan

bomcycloon - zich zeer snel ontwikkelende (winter)orkaan, waarvan het effect verwoestend kan zijn

creditboy - criminele jongere die zijn slachtoffers (met beloftes, chantage of bedreiging) overhaalt om op krediet mobiele telefoonabonnementen af te sluiten en de daarbij verkregen smartphones aan hem af te staan

drankhangen - met snacks en drank in je ondergoed of comfortabele kleren op een bank of stoel hangen

hempathie - sympathie die mannen en vrouwen van nature voelen voor machtige mannen, vooral als die in opspraak komen of ten val worden gebracht

intimiteitscoördinator - iemand die door een filmstudio wordt ingehuurd om er bij filmopnames op toe te zien dat naakt- en/of seksscènes overeenkomstig het draaiboek worden opgenomen en dat de acteurs zich daarbij niet ongemakkelijk voelen

kantlijnsporter - iemand die een sport beoefent waarvoor het publiek en de media doorgaans weinig aandacht hebben en waarover in de kranten hooguit kleine berichten verschijnen

kwispellezen - van kinderen met leesproblemen: teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) als leesstimulans wordt ervaren

mangomoment - geluksmoment dat een ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk onbeduidende, niet-medische handeling of opmerking van een arts, zorgverlener, mantelzorger e.d. tijdens normale zorgactiviteiten

plogging - vorm van fitness waarbij men tijdens het joggen afval opruimt,Zweeds, samentrekking van plocka (plukken, verzamelen) en Engels jogging

practivisme - activisme dat gemakkelijk in praktijk kan worden gebracht

primarkpremie - kritische benaming voor het lage-inkomensvoordeel, een premiekorting voor bedrijven die hun personeel maximaal 120 procent van het minimumloon betalen, oorspronkelijk bedoeld om het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren, maar in de praktijk ook wel fungerend als loonplafond

rooftijdschrift - zich als wetenschappelijk presenterend tijdschrift of publicatieplatform op internet dat academische of quasi-academische artikelen plaatst tegen betaling van een vergoeding door de auteur(s)

selfieshopper - iemand die bij internetwinkels kleding e.d. bestelt om er een selfie in of mee te maken (bv. om daar op de sociale media goede sier mee te maken), waarna hij of zij het product terugstuurt naar de leverancier

testosterontweet - in macho- of spierballentaal geformuleerde tweet bedoeld om anderen te imponeren

vliegschaamte - schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn om zich te verplaatsen, vertaling van het Zweedse flygskam

yogasnuiver - iemand die gewoonlijk gezond en bewust leeft, maar zich nu en dan, bv. in het uitgaansleven, te buiten gaat aan partydrugs en cocaïne