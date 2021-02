Kamercommissie: mensen in de knel door missers bij uitvoering wetten en regels

20 procent kan niet uit de voeten met regels

De commissie komt tot de conclusie dat er mensen zijn die klem komen te zitten door uitvoeringsproblemen, sommigen zelfs heel ernstig. Volgens het rapport kan zo'n 20 procent van de burgers niet goed uit de voeten met regels, op meerdere beleidsterreinen. Doordat er tussen kabinet, Kamer en uitvoering te weinig interesse is in elkaars werk, wordt voorgenomen beleid niet altijd goed getoetst op uitvoerbaarheid. Problemen aan de balie komen vaak niet terecht bij mensen die ze kunnen oplossen, zegt de commissie.

De regels zijn vaak zo ingewikkeld, dat zelfs professionals moeite hebben ze te doorgronden. Volgens de commissie komt het te vaak voor dat niet van tevoren is gekeken of maatregelen uitvoerbaar zijn. "Dit probleem speelt in het bijzonder bij maatregelen die vastliggen in een regeerakkoord."