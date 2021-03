Bekijk hier alle NOS op 3 verkiezingsprogramma's

Thierry Baudet en Farid Azarkan

Gelijke kansen op scholen en de arbeidsmarkt, de toeslagenaffaire, mensenrechten en het coronavirus: het zijn enkele onderwerpen die aan bod kwamen op de zesde avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Lijsttrekkers Thierry Baudet (FvD) en Farid Azarkan (Denk) schoven aan.

De twee hoofdthema's waren zorg en kansengelijkheid. Een vraag uit het publiek ging over het aanpakken en voorkomen van racisme en discriminatie. "In onze partij zit het in het dna om op te komen voor de gelijke kansen", zei Azarkan. "Daarom ben ik ook in de politiek gegaan. Ik strijd daarvoor, het is de kern van ons bestaan."