VVD-lijsttrekker Rutte: 'Vreselijk dat jongeren het zo zwaar hebben'

Meer huizen bouwen, middelbare scholen openen en extra kernreactoren: het zijn onderwerpen waarover demissionair premier Mark Rutte met jongeren in gesprek ging op de eerste avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. De VVD-lijsttrekker beantwoordde vragen van jongeren in de studio en van kijkers die ze via sociale media konden stellen.

Het ging vaak over de coronamaatregelen. Zo vroegen veel mensen zich af of de horeca en sportscholen weer open kunnen, maar daar wilde Rutte niets over zeggen. Wel hoopt hij dat de middelbare scholen weer open kunnen, al dan niet gedeeltelijk. Het demissionaire kabinet gaat de komende dagen in gesprek over de huidige situatie en eventuele versoepelingen.

Een van de gasten in de studio kaartte aan dat veel jongeren last hebben van de coronamaatregelen en soms zelfs depressief zijn. Zijn er mogelijkheden voor hen om meer vrijheid te krijgen?

Dit was Ruttes antwoord daarop: