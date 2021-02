PvdA-lijsttrekker Ploumen: 'Geef jongeren premie voor aankoop eerste huis'

Aan het begin van de uitzending reageerden de lijsttrekkers ook op de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister de Jonge, eerder vanavond. Ploumen: "Ik vond het eigenlijk een heel slecht verhaal. De cijfers lopen op, de massagesalons gaan open, maar jongeren mogen maar één dag naar school, de universiteiten en de hogescholen blijven dicht?"

Hoekstra, ook demissionair minister van Financiën, is blij dat er meer mogelijk is binnen het onderwijs. "Het is ook belangrijk dat er meer kan op het gebied van sporten (voor jongeren tot 27 jaar, red.) en voor de contactberoepen. Je zou graag meer willen, we hebben er allemaal genoeg van. Maar ik ben blij dat dit nu weer kan."

Opleidingen in de zorg

Een kijker vroeg via de online community hoe de partijen een opleiding in de zorg aantrekkelijker willen maken voor aankomend studenten. De PvdA wil dat de salarissen voor de zorgmedewerkers omhoog gaan. Daar heeft de partijen eerder voorstellen voor ingediend in de Kamer. "Ik vind het heel teleurstellend dat daar geen meerderheid voor was."

CDA-lijsttrekker Hoekstra beaamt dat geld inderdaad essentieel is om jongeren te enthousiasmeren voor het vak. Hij pleit dan ook voor een verhoging van het minimumloon en wil de belastingen verlagen voor mensen met een middeninkomen.

Hoekstra wil ook af van alle formaliteiten waar zorgmedewerkers zich mee bezighouden: