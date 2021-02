Klaver (GroenLinks) en Marijnissen (SP): 'Hoger onderwijs moet weer open'

Een van de andere grote thema's was wonen. Zowel GroenLinks als de SP vindt het belangrijk dat er meer betaalbare woningen voor jongeren komen. Ook moeten volgens de partijen de huren omlaag en willen ze beleggers aanpakken die huizen opkopen.

De komende dagen gaan andere lijsttrekkers van grote partijen in gesprek met jongeren. Behalve PVV-lijsttrekker Geert Wilders, hij sloeg de uitnodiging af. Morgen is het de beurt aan Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Kees van der Staaij (SGP). Ook dan is het weer mogelijk om het gesprek live mee te kijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via de sociale media kanalen kan iedereen vragen stellen aan de politici.

Zo ziet de programma voor de rest van de week eruit: