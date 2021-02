Rutte: iets meer risico met corona, het is ongelooflijk spannend

In het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen leerlingen vanaf aanstaande maandag weer in ieder geval één dag in de week naar school. Verder mogen de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten op woensdag 3 maart weer aan het werk. Klanten moeten wel reserveren en van tevoren moet er een checkgesprek plaatsvinden om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft.

Volgens Rutte is die versoepeling belangrijk voor ondernemers en het welzijn van klanten. Hij denkt ook dat het veilig is, omdat het in een gecontroleerde omgeving om 1 op 1 contacten gaat, die niet dagelijks plaatsvinden.