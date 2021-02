Lijsttrekkers Ouwehand (PvdD) en Van der Staaij (SGP): 'Kijk wat mogelijk is voor jongeren'

De kijkers kwamen ook wat persoonlijke dingen te weten over de twee politici. Zo kwamen ze beiden op op de klanken van hun lijflied. Veel kijkers waren verbaasd over het contrast tussen de muzieksmaken. Ouwehand kwam op met een metalnummer van de band Sepultura.

"Refuse/resist, een nummer uit m'n jeugd. Ik heb dat gevoel nooit verlaten. Als je echt een politieke systeemverandering wil, begint het bij het weigeren mee te doen aan het systeem waarvan je weet: dit zorgt voor de klimaatcrisis."

Van der Staaij daarentegen kwam de studio in met de gospelklassieker Amazing Grace, gezongen door Andrea Bocelli. "Een kippenvel-uitvoering. Ik vind het een schitterend, hoopvol lied over vergeving en genade voor mensen die tekortschieten of in de fout gaan", licht de lijsttrekker toe.

Andere lijsttrekkers

De komende dagen gaan andere lijsttrekkers van grote partijen in gesprek met jongeren, behalve PVV-lijsttrekker Geert Wilders, hij sloeg de uitnodiging af. Morgen is het de beurt aan Lilianne Ploumen (PvdA) en Wopke Hoekstra (CDA). Vanwege de coronapersconferentie begint het gesprek om 20.00 uur. Ook dat is weer live mee te kijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via sociale media kan iedereen vragen stellen aan de politici.

Zo ziet het programma voor de rest van de week eruit: