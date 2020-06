Onderwijsraad: investeer in kansengelijkheid en 'corona-proof' toetsen

De Onderwijsraad beschrijft in het advies 'Vooruitzien voor jonge generaties' vijf kernpunten waar de regering in moet investeren:

Bestrijding van tekorten aan leraren en schoolleiders;

Kansengelijkheid;

Leesvaardigheid;

Een betere toegang tot de arbeidsmarkt en doorleermogelijkheden;

Toetsen en examens 'corona-proof' maken.

Het is nu aan het ministerie van onderwijs om deze adviezen over te nemen of niet. Eerder kwam de Onderwijsraad al met een spoedadvies, over bijvoorbeeld het opzetten van zomerscholen.