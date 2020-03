Eindtoetsen groep 8 basisonderwijs geschrapt om coronavirus

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten om de werkdruk voor leraren te verminderen. Veel leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs.

Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen."

Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Er zal volgend schooljaar extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste opleiding zit.

Voortgezet onderwijs

Gisteren werd voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs besloten dat de school- en praktijkexamens doorgaan. Of de centrale eindexamens op 7 mei ook echt door gaan wordt uiterlijk 6 april besloten.