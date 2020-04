Onderwijsraad: begin schooljaar eerder als scholen na meivakantie dichtblijven

Als scholen ook na de meivakantie dichtblijven, moet het nieuwe schooljaar eerder beginnen om de opgelopen leerachterstanden in te halen. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Slob. Ook moeten gemeenten en scholen beter letten op kinderen voor wie het thuis niet veilig is.

Slob had gevraagd om advies over hoe leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en het mbo na de coronamaatregelen kunnen worden bijgespijkerd. Volgens de Onderwijsraad moeten scholen zich daar nu al op voorbereiden en moet de overheid ze daarbij begeleiden.

Hoogstwaarschijnlijk dinsdag maakt het kabinet bekend of scholen na de meivakantie weer open mogen. Als dat niet zo is, dan pleit de Onderwijsraad voor het naar voren halen of inkorten van de zomervakantie. "We vragen de minister om daarbij te kijken naar de belangen van kinderen, ouders en leraren", zegt voorzitter Edith Hooge tegen het AD. Ouders willen bijvoorbeeld nog op vakantie kunnen en docenten hebben zorgen over de werkdruk. "Het moet allemaal wel haalbaar zijn."

Volgens Hooge vallen de achterstanden voor de meeste leerlingen nu nog mee. "Als de leeronderbreking langer dan zes weken duurt, worden de problemen groter."