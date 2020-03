Centrale eindexamens middelbare scholieren gaan niet door

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen.

De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen. Ze tellen voor de helft mee voor het centrale examen. Hoeveel herkansingen leerlingen krijgen en wanneer iemand wel of niet geslaagd is, is nog niet duidelijk. Minister Slob zegt snel met nieuwe informatie daarover te komen.