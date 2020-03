Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden, boetes op schenden 1,5-meter-regel

Winkels moeten een "scherp deurbeleid" gaan voeren, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Dat beleid moet aan de deur duidelijk gemaakt worden. Als winkeliers zich daar niet aan houden, kan de burgemeester een boete van 3000 tot 4000 euro uitschrijven of tot sluiting overgaan. Kappers moeten sowieso hun deuren sluiten, vanwege het nauwe contact tussen het personeel en de klachten.

Markten kunnen voorlopig openblijven, omdat ze op veel plekken in ons land een onmisbaar onderdeel vormen van de voedselvoorziening. Gemeenten en marktmeesters gaan kijken hoe ze op de markten ook de 1,5-meter-regel kunnen handhaven.

Frisse neus in je eentje

Kinderen kunnen wat het kabinet betreft nog wel met elkaar buitenspelen, op adviezen van het RIVM. Maar volwassenen moeten zo min mogelijk naar buiten. Grapperhaus: "Om boodschappen te doen, of een frisse neus halen, maar dan wel in je eentje. En ga naar de winkel als het daar rustig is."

Ook voor mensen thuis worden de regels aangescherpt. Het kabinet wil dat mensen maximaal drie bezoekers ontvangen, en ook dan moeten ze 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dus dat veel verjaardagsfeestjes ook niet door kunnen gaan. "Maar als we hier doorheen zijn, kunnen we heel veel feestjes samen vieren."

'Intelligente lockdown'

Ook gaat de regel gelden dat voortaan het hele gezin thuisblijft als er één zieke in huis is. Uitzondering geldt voor mensen die in cruciale sectoren werken. Premier Rutte noemde het "een intelligente lockdown", gericht op het beschermen van kwetsbare groepen. Een volgende stap is volgens hem een volledige lockdown.

Als één gezinslid koorts heeft, moet ook de rest van het gezin thuisblijven, maakte minister De Jonge bekend: