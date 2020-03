Onderwijssector: schrap eindexamens, leg schoolexamens stil

De schoolexamens moeten worden stilgelegd en de centrale examens moeten helemaal worden geschrapt, vinden de grote onderwijsbonden en de VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Volgens de organisaties is het door het nieuwe pakket maatregelen onmogelijk geworden om de examens op een veilige manier te organiseren.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het "ondenkbaar en onbestaanbaar" dat zowel de schoolexamens als eindexamens nog doorgaan. "Bijeenkomsten met kleine groepen zijn nu niet meer mogelijk", zegt de vakbond. "Het is dan onbegrijpelijk dat je bij kinderen in grote groepen examens gaat afnemen. Dat kan onveilig zijn voor leerlingen en leraren."

Ook een andere grote vakbond, CNV Onderwijs, vindt dat met de aanscherping van de regels nu ook de schoolexamens per direct moeten stoppen. "Wij roepen de minister op dat besluit vanavond nog te nemen. De veiligheid en gezondheid van onderwijspersoneel en leerlingen gaan boven alles", aldus de vakbond.

Ook de VO-raad wil meteen spoedoverleg met minister Slob van Onderwijs. "We moeten goed kijken naar de schoolexamens, en of die gebruikt kunnen worden als afsluiting." Slob laat weten dat er morgen meer duidelijkheid komt over de examens.

