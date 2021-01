Wekdienst 8/1: OMT buigt zich over lockdown • Ministerraad bijeen

Eerst is het nog bewolkt, met naar het zuiden wegtrekkende regen en in Limburg nog natte sneeuw. Later wordt het veelal droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend zijn de nachten kouder, met een paar graden vorst. Ook kan mist ontstaan. Overdag is het droog, met misschien wel zon, maar soms ook hardnekkige mist. het wordt dan 2 of 3 graden.