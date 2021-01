Brein aanslagen Bali vervroegd vrij

De Indonesische moslimprediker die wordt gezien als het brein achter de aanslagen op Bali in 2002 is vervroegd vrijgekomen. De nu 82-jarige Abu Bakar Bashir was in 2011 veroordeeld tot 15 jaar cel, maar had 55 maanden strafvermindering gekregen.

Bashir werd gezien als de leider van terreurorganisatie Jemaah Islamiyah. Hij zou de daders hebben geïnspireerd die in 2002 een aanslag pleegden op een nachtclub die populair was bij westerse toeristen. 202 mensen kwamen om, onder wie vier Nederlanders.

Bashir werd in 2004 tot 30 maanden veroordeeld voor betrokkenheid bij de samenzwering. In 2011 werd hij opnieuw opgepakt omdat hij een terreurkamp had opgezet.

Volgens zijn zoon zal Bashir wegens de coronapandemie en zijn zwakke gezondheid massa's vermijden. "Hij gaat alleen rusten en blijft bij zijn familie totdat de uitbraak is afgelopen."