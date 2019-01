Australië bezorgd over mogelijke vrijlating brein aanslag Bali

Dat leverde Widodo een storm van kritiek op vanuit Indonesië zelf, maar ook vanuit Australië. Bij de aanslag op Bali kwamen onder anderen 88 Australiërs om het leven.

De Australische premier Scott Morrison zei dat "respect moet worden getoond voor de mensen die het leven hebben verloren". "We willen niet dat dit personage vrijkomt en mensen aanspoort om Indonesiërs en Australiërs te vermoorden", zei Morrison.

Nachtclub

In oktober 2002 blies een man zichzelf op in nachtclub Sari in de badplaats Kuta op Bali. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven. Australiërs vormden de grootste groep slachtoffers. Ook vier Nederlanders kwamen om.