Trump erkent in videotoespraak verlies en belooft soepele machtsoverdracht

Trump zei dat de verkiezingen "intens" waren en dat de emoties hoog zijn opgelopen. Het is volgens hem nu tijd om de gemoederen tot bedaren te brengen en de rust te laten terugkeren. Voor het eerst herhaalde Trump deze keer niet expliciet dat er volgens hem bij de verkiezingen fraude is gepleegd.

"We hebben juridisch alles gedaan om het verkiezingsresultaat aan te vechten. Mijn enige doel was de juistheid van de uitslag te garanderen. Dat deed ik om de Amerikaanse democratie te verdedigen."

Trump zei dat hij nog steeds van mening is dat de procedures rond de verkiezingen moeten worden aangepast "om de identiteit en bevoegdheid van alle kiezers te controleren en het vertrouwen in alle volgende verkiezingen te waarborgen".

Ordentelijke machtsoverdracht

Hij wees erop dat de verkiezingsuitslag door het Congres is bevestigd en dat er op 20 januari een nieuwe regering aantreedt. Trump maakte duidelijk dat hij zich daar nu bij neerlegt: "Ik richt me nu op een soepele en ordentelijke machtsoverdracht."

Verder riep hij op tot verzoening en het helen van de wonden. Daarbij wees hij erop dat 2020 een moeilijk jaar is geweest, mede door de coronacrisis. Hij zei dat iedereen als "een nationale familie" moet samenwerken om de schade te herstellen.

"Te mogen dienen als uw president was de grootste eer in mijn leven", sloot Trump af. "Tegen al mijn geweldige aanhangers zeg ik: ik weet dat u teleurgesteld bent, maar bedenk dat onze ongelooflijke reis nog maar net is begonnen."