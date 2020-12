Bitcoin maakt comeback in 2020, munt 'is nieuwe fase ingegaan'

"Er zijn een paar evidente zaken veranderd", zegt econoom Teunis Brosens, die voor ING digitale valuta volgt. Zo is er in Nederland voor bedrijven die handel in cryptovaluta faciliteren een registratieplicht bij De Nederlandsche Bank gekomen. Een maatregel die voortkomt uit nieuwe Europese afspraken die witwassen en terrorismefinanciering moeten tegengaan. Het betekent onder meer dat klanten die bitcoin willen kopen of verkopen een kopie van hun paspoort moeten opsturen. Brosens ziet een soortgelijke beweging naar meer regelgeving in de Verenigde Staten.

"Per saldo is dat een plus voor bitcoin", zegt hij. Het leidt volgens hem tot de tweede verandering. "Meer regulering maakt voor bedrijven en financiële instellingen de weg vrij, of neemt in ieder geval een obstakel weg, om bitcoin aan te bieden aan klanten." Of dit ook verstandig is om te doen, is volgens Brosens een volgende vraag.

Maar dat neemt niet weg dat de lijst met financiële instellingen die bitcoin kopen of het aan hun klanten aanbieden, gestaag groeit. Zo bestaat er een bitcoinfonds voor rijke klanten bij Fidelity, dat bij de grootste vermogensbeheerders ter wereld hoort. Ook kunnen klanten van onlinebank Revolut in een app verschillende cryptovaluta aan- en verkopen, wil betaaldienst Paypal betalingen in bitcoin mogelijk maken en kocht een grote Amerikaanse verzekeraar recent voor 100 miljoen dollar aan bitcoins.