Lockdown waarschijnlijk minimaal twee weken verlengd

Het ziet ernaar uit dat de lockdown in Nederland na 19 januari met zeker twee weken wordt verlengd. Volgens Haagse bronnen vindt het kabinet het aantal besmettingen nu te hoog en zouden versoepelingen daarom geen goed signaal zijn. De bewindslieden denken nog na over aanscherping.

Het kabinet wacht eerst een advies af van het Outbreak Management Team. Het hakt dan volgende week de knoop door.

Scholen en winkels

Het lijkt er dus op dat de scholen en de kinderopvang ook na half januari dicht blijven. Ook de restaurants, cafés en niet noodzakelijke winkels gaan waarschijnlijk nog niet open.

Gisteren wilde premier Rutte er in de Tweede Kamer niet te veel op vooruitlopen, maar hij zei wel dat hij niet "erg hoopvol" is over wat er kan na 19 januari. Volgens het RIVM blijven "overtuigende effecten van de lockdown" uit. Die werd op 14 december aangekondigd.

Thuis werken

Rutte noemde het weer openen van de scholen gisteren een prioriteit, maar hij kon niet beloven dat dat binnenkort zal gebeuren.

Het kabinet blijft worstelen met de aanpak. Aan de ene kant wil het de bevolking het liefst meer perspectief bieden, maar aan de andere kant ziet het daar nu weinig ruimte voor. De bewindslieden blijven zich er ook zorgen over maken dat te weinig mensen thuiswerken.

Het kabinet bekijkt nog of er strengere maatregelen nodig zijn. Volgens Haagse bronnen lijkt het alsnog invoeren van een avondklok niet hoog op de agenda te staan.