Rutte somber over versoepeling lockdown, 'cijfers stemmen niet hoopvol'

Premier Rutte is niet optimistisch over een eind aan de huidige lockdown. "Als je naar de besmettingscijfers van nu kijkt stemt dat niet heel hoopvol over wat er kan na 19 januari", zei premier Rutte in een debat over het vaccinatiebeleid in de Tweede Kamer.

Hij denkt niet dat er gezien de cijfers de strenge coronaregels versoepeld kunnen worden. Maar het is te vroeg om dat te beoordelen, zei hij er ook nadrukkelijk bij. Het kabinet wacht nog op een advies van het Outbreak Management Team, dat begin volgende week naar buiten komt. Vervolgens gaat het kabinet bespreken wat er verder moet gebeuren.

Meer zichtbaar

De huidige lockdown is 14 december ingegaan. In een tv-toespraak vanuit het Torentje kondigde de premier onder meer de sluiting van niet-essentiële winkels, scholen en kinderopvang aan.

Het kabinet had gehoopt dat de besmettingscijfers daardoor naar beneden zouden gaan. Maar het RIVM meldde vanmiddag dat overtuigende effecten van de lockdown nog uitblijven. Dit weekend zouden de eerste effecten van de lockdown wat meer zichtbaar moeten zijn.