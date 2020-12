Kabinet: basisscholen niet eerder open dan 18 januari

De basisscholen en kinderopvangcentra blijven wel open voor noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook kwetsbare kinderen kunnen nog fysiek les krijgen. Volgens minister Slob is het aan de scholen zelf om te bepalen voor welke leerlingen dat moet gelden. Voor de andere leerlingen geldt dat ze vanaf volgende week, als de Kerstvakantie voorbij is, onderwijs op afstand krijgen.

Advies: kinderen onder 12 testen

Ondertussen doet het OMT verder onderzoek naar de Britse variant van het virus, die is aangetroffen op een school in Bergschenhoek. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek gaat het kabinet kijken of er extra maatregelen nodig zijn voor het basisonderwijs. Het OMT adviseert nu om kinderen in de basisschoolleeftijd te testen als ze klachten hebben. Tot nu toe hoeft dat niet. Het kabinet wil daar volgende week meer over bekendmaken.

De Britse variant heeft volgens Slob geen doorslaggevende rol gespeeld bij het besluit van vandaag om de basisscholen voorlopig nog dicht te houden. "Het hoge aantal besmettingen en de druk op de zorg waren voldoende reden om de scholen niet te openen."